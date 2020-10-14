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افتتاح مكتب للتوظيف بجامعة تبوك لتأهيل وتدريب الخريجين والخريجات
تدريب 500 خريج وخريجة في المرحلة الأولى
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أكد عميد شؤون الطلاب والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بجامعة تبوك، الدكتور ماجد أبو العلا، لـ”متابعات الخليج 365“، بأن اتفاقية التعاون بين الجامعة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أتت بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود- أمير منطقة تبوك- وبمتابعة وحرص من معالي رئيس الجامعة أ. د. عبدالله بن مفرح الذيابي وأثمرت عن افتتاح مكتب التوظيف بعمادة شؤون الطلاب بحضور معالي رئيس الجامعة والمدير العام للصندوق.
وأكد أن هذه الاتفاقية أتت مواكبة لرسالة الجامعة ورؤيتها وستعمل على تدريب وتأهيل الطلبة الخريجين من الجنسين وتمكينهم من سوق العمل، مبينًا أن الهدف في المرحلة الأولى هو أكثر من 500 خريج وخريجة.
وأضاف بأن الجامعة من منطلق حرصها على أبنائها الطلاب والطالبات قامت بعقد العديد من الشراكات مع “نيوم” ومشروع البحر الأحمر و”أمالا”، وكانت آخر اتفاقية مع شركة أسمنت تبوك، والهدف منها التدريب والتأهيل والتوظيف، مؤكدًا أن هناك العديد من الاتفاقيات والشراكات تحت الدراسة.
ونشكر بالختام صندوق تنمية الموارد البشرية على دعمه لهذه الاتفاقية التي ستنعكس إيجابًا على خريجي الجامعة.
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