، العين يتعاقد مع نجم منتخب الجزائر "تايدر".. لدعم صفوف الفريق الأول ،

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أعلنت إدارة نادي العين السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع اللاعب الجزائري سفير تايدر؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020م، دون الكشف عن تفاصيل العقد 2021.
وذكر الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة قال: "أهلاً وسهلاً سفير تايدر".
وسبق للنجم الجزائري اللعب لأندية: "جرونوبل الفرنسي، وبولونيا، وإنتر ميلان، ساوثامبتون الإنكليزي، مونتريال إمباكت الأمريكي".
كما وقعت إدارة نادي العين الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، مع اللاعب نواف الفرشان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من النصر.
وغرد نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "نواف الفرشان.. مرحبًا بك في العين"، وأرفق صورة للاعب بقميص النادي السعودي.
ورحب النادي العيناوي باللاعب نواف الفرشان صاحب الـ22 عامًا، متمنيًا له التوفيق مع الفريق الكروي بالموسم الجديد.
ويفتتح فريق العين مشواره بالدوري السعودي للمحترفين نسخة 2020_2021، بملاقاة حامل اللقب الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء السبت المقبل.
العين يتعاقد مع نجم منتخب الجزائر "تايدر".. لدعم صفوف الفريق الأولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-14
أعلنت إدارة نادي العين السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع اللاعب الجزائري سفير تايدر؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020م، دون الكشف عن تفاصيل العقد 2021.
وذكر الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة قال: "أهلاً وسهلاً سفير تايدر".
وسبق للنجم الجزائري اللعب لأندية: "جرونوبل الفرنسي، وبولونيا، وإنتر ميلان، ساوثامبتون الإنكليزي، مونتريال إمباكت الأمريكي".
كما وقعت إدارة نادي العين الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، مع اللاعب نواف الفرشان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من النصر.
وغرد نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "نواف الفرشان.. مرحبًا بك في العين"، وأرفق صورة للاعب بقميص النادي السعودي.
ورحب النادي العيناوي باللاعب نواف الفرشان صاحب الـ22 عامًا، متمنيًا له التوفيق مع الفريق الكروي بالموسم الجديد.
ويفتتح فريق العين مشواره بالدوري السعودي للمحترفين نسخة 2020_2021، بملاقاة حامل اللقب الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء السبت المقبل.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
09:51 PM
ضم "فرشان" النصر لمدة موسم واحد
أعلنت إدارة نادي العين السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع اللاعب الجزائري سفير تايدر؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020م، دون الكشف عن تفاصيل العقد 2021.
وذكر الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة قال: "أهلاً وسهلاً سفير تايدر".
وسبق للنجم الجزائري اللعب لأندية: "جرونوبل الفرنسي، وبولونيا، وإنتر ميلان، ساوثامبتون الإنكليزي، مونتريال إمباكت الأمريكي".
كما وقعت إدارة نادي العين الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، مع اللاعب نواف الفرشان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من النصر.
وغرد نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "نواف الفرشان.. مرحبًا بك في العين"، وأرفق صورة للاعب بقميص النادي السعودي.
ورحب النادي العيناوي باللاعب نواف الفرشان صاحب الـ22 عامًا، متمنيًا له التوفيق مع الفريق الكروي بالموسم الجديد.
ويفتتح فريق العين مشواره بالدوري السعودي للمحترفين نسخة 2020_2021، بملاقاة حامل اللقب الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء السبت المقبل.
، العين يتعاقد مع نجم منتخب الجزائر "تايدر".. لدعم صفوف الفريق الأول ،
المصدر : الخليج 365
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