محمد بن مسعود - الدمام - يطبَّق السبت المقبل ويستمر 4 أسابيع أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) فرض حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع. وبيّن "ماكرون"في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني أن الحظر محاولة للحد من انتشار وباء"كوفيد -19". وأضاف بأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من السبت المقبل، وسيستمر يوميًّا من الساعة الـ9:00 مساء حتى الساعة الـ6:00 من صباح اليوم التالي بتوقيت غرينتش، وفقًا لـ"رويترز". 14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 10:02 PM Advertisements يطبَّق السبت المقبل ويستمر 4 أسابيع فرض حظر تجوُّل ليلي في باريس ومدن أخرى للحد من " فرض حظر تجوُّل ليلي في باريس ومدن أخرى للحد من " كورونا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) فرض حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع. وبيّن "ماكرون"في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني أن الحظر محاولة للحد من انتشار وباء"كوفيد -19". وأضاف بأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من السبت المقبل، وسيستمر يوميًّا من الساعة الـ9:00 مساء حتى الساعة الـ6:00 من صباح اليوم التالي بتوقيت غرينتش، وفقًا لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، فرض حظر تجوُّل ليلي في باريس ومدن أخرى للحد من "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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