محمد بن مسعود - الدمام - 14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 09:38 PM "يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل" "يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل" رُزق يحيى سرور محمد، بمولوده الأول "ذكر"، اتفق وحرمه على تسميته "فيصل"، ويتلقى "يجيى" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. الكلمات المفتاحية ، "يحيى" يرزق بمولوده الأول "فيصل" ،

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