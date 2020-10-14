شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر المقام السامي.. ميزانية مستقلة لـ«ملكية الجبيل وينبع» والان نبدء بالتفاصيل

صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على تخصيص ميزانية مستقلة للهيئة الملكية للجبيل وينبع. وذكرت جريدة "أم القرى"، في عددها الجديد: «تكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بأمر المقام السامي.. ميزانية مستقلة لـ«ملكية الجبيل وينبع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.