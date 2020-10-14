شكرا لقرائتكم خبر عن «الفهيد»: بناء «التدريب التقني» وفق «رؤية 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، أن توجهات التدريب التقني في المملكة تم بناؤها اعتماداً على رؤية السعودية 2030، واستراتيجية اليونسكو لقطاع التدريب التقني، وسياسات مجموعة العشرين، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

‏‏‏وقال الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر "تويتر": "خلال المشاركة في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، يؤكد أن توجهات التدريب التقني في المملكة تم بناؤها اعتماداً على رؤية السعودية 2030، واستراتيجية اليونسكو لقطاع التدريب التقني، وسياسات مجموعة العشرين، والمنتدى الاقتصادي العالمي".