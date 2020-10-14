شكرا لقرائتكم خبر عن زهراء .. «ابنه العوامية» تنفذ لوحة لولي العهد استغرقت 15 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

لوحة فنية تحمل وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد .. لفتت الأنظار في فعاليه " المرأة الريفية" بالعوامية ، بعدما وقفت بجوارها فتاة تحكي قصة هذه الصور وكم من الوقت استغرت لتنفيذها . "زهراء" ابنه العوامية قالت أنها قامت بتطريز هذه الصورة على القماش واستغرت عملية التطريز عاما و3 شهور ، وقالت أنها تريد إهدائها لسمو ولي العهد - حفظه الله- .

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