شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمقيمَين استوليا على 23 ألف ريال من العمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة القصيم ، القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر) ، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال ، وقد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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