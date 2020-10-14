شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد مركبة عرضها سيده وأسرتها للخطر على الطريق والان نبدء بالتفاصيل
أعلن "المرور" السعودي" أنه تم التفاعل مع تغريدة لمواطنه على تويتر تشتكي من تعرض لها أحد الاشخاص وهو يقود سيارته بطريقة جنونية كادت تفقدها السيطرة على سيارتها
وقالت الإدارة العامة للمرور أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام
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