توقعات الأرصاد لطقس الغد.. أمطار ورياح ومكة وأبها أعلى وأقل حرارة

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الخميس في المملكة العربية السعودية.

وتوقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير.

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كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة غدا فتسجل مكة 41 مئوية كأعلى درجة حرارة غدًا، بينما تسجل أبها 12 مئوية كأقل درجة حرارة.





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