- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الخارجية الأمريكية: إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخارجية الأمريكية: إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية بالمملكة
أكدت أن السعودية شريك أساسي في حملة الضغوط القصوى على إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الخارجية الأمريكية، في تصريحات على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أن إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية في السعودية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن السعودية من البلدان الرائدة في محاربة الإرهاب.
وأضاف وزير الخارجية مايك بومبيو، في تصريحات لقناة “العربية”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي أهمية للعلاقات مع السعودية.
وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية أن “إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية السعودية”.
وأضافت: “المملكة العربية السعودية شريك أساسي في حملة الضغوط القصوى على إيران”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.