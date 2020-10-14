فيديو.. وزير المالية : ‬⁩75 مليار دولار حجم دعم ⁦‪مجموعة العشرين ‬⁩ للدول الأشد فقرًا

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن مجموعة العشرين ستواصل دعم الأنظمة المالية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستدعم اقتصاد الدول الأشد فقرًا بـ57 مليار دولار.

Advertisements

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة المملكة: إن مجموعة العشرين تجدد التأكيد على استمرار الدعم للدول لمواجهة آثار كورونا.

وأشار إلى توصل الدول إلى اتفاق مبدئي على جدولة ديون الدول الأشد فقرًا.



شارك الخبر







