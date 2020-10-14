الشورى يوافق على إلغاء شرط الـ5 سنوات لقبول الطلاب في الجامعات

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وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس طالب في قراره المركز بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، داعيا المركز إلى التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على إلغاء شرط ينص على «ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية»، مبينا أن قرار المجلس جاء بعد أن صوت بالموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على التقرير السنوي لوزارة التعليم، التي تطالب في مضمونها بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، داعيا الهيئة إلى مضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم.
وفي قرار آخر وافق الشورى خلال الجلسة على مشروع نظام التخصيص، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه مشروع النظام خلال مناقشته في جلسة سابقة.
مطالبات الشورى من وزارة التعليم وشؤون الجامعات:
- تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة
- تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية
- معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية
- إنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم
- دعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها
- تشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية
- التأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي
- دراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بجميع أشكاله
- إعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية
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