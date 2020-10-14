القبض على مواطنين ارتكبا جرائم سطو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على شخصين تورطا في ارتكاب عدد من الجرائم. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مواطنين في العقد الثالث من عمرهما)، تورطا في ارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بالسطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136,000 ريال. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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