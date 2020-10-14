شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 501 إصابة بكورونا وشفاء 481 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 481 حالة، و21 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 340,590 حالة، من بينها 8662 حالة نشطة، منها 830 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة في بيانها أن الحالات المسجلة منها 37% إناث، و63% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 85%، وكبار السن 6%، لافتة إلى إجراء 51849 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

340,590 إجمالي الحالات

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8662 الحالات النشطة

326,820 المتعافون

5108 الوفيات