19 ملاحظة سلبية وإيجابية لحقوق الإنسان بـ7 سجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 19 ملاحظة إيجابية وسلبية في أروقة 7 سجون، وذلك خلال زيارات ميدانية نفذتها عام 2019 م، أبرزها إلزام متعهد إعداد الطعام بالنظافة، وتوفير مكان ملائم وصحي للطبخ.

وشملت الزيارات الميدانية سجون عنيزة، الرس، السجن العام بمحافظة الطائف، السجن العام للنساء بمكة المكرمة، سجن سكاكا، سجن الطرفية، وفقا للكتاب السنوي للجمعية لعام 2019م.

وأكدت الجمعية ضرورة توفير الأدوية بصورة عاجلة، والسماح بزيارة المستشفى دون موعد، والوقوف على حادثة اعتداء سجين على ملازم أثناء تأدية عمله، وحل شكاوى لسجناء، والإشادة بأداء إدارة السجن لحقوق السجناء والخدمات المقدمة لهم والعناية بالجوانب الصحية والترفيهية والتعليمية والتأهيلية.

01. وجود مدرسة للتعليم تبدأ من الابتدائي للجامعة، شهاداتها معتمدة وتخلو من إشارة لحصول الطالب عليها في السجن، مما يجعلها ذات فائدة له في حياته الجديدة بعد خروجه من السجن (سجون: عنيزة، الرس) (تعليم كبيرات به 20 طالبة بسجن النساء العام بمكة).

02. اعتداء سجين على ملازم على رأس عمله في سجن الطائف، حيث تمت الإفادة بأن السجين مريض ويعالج في مستشفى الأمراض النفسية وأحيلت القضية للجهات المعنية.

03. وجود معهد للتدريب المهني (السجن العام الطائف).

04. وجود ثلاثة أجنحة مثالية (السجن العام الطائف).

05. ضرورة توفير الأدوية الطبية بصورة عاجلة (السجن العام الطائف).

06. ضرورة فتح العيادة العامة على مدار 24 ساعة (السجن العام الطائف).

07. ضرورة توفير صراف آلي داخل السجن لتيسير عمليات السحب والتحويل للسجناء (السجن العام الطائف).

08. الحاجة للتنسيق مع الشؤون الصحية بالطائف للسماح للسجناء بمراجعة المستشفى دون موعد مسبق لظروفهم الخاصة.

09. أهمية تكليف متعهد إعداد طعام السجناء بتوفير مكان ملائم وصحي للطبخ (السجن العام الطائف).

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10. الحاجة للتنسيق مع محاكم التنفيذ بإلغاء منع السفر وإيقاف الخدمات في حالة إصدار أمر إبعاد أو إطلاق سراح السجين ليتسنى لإدارة السجن اتخاذ اللازم في وقت يسير (السجن العام الطائف).

11. أهمية إغلاق الإضاءة في أوقات النوم حفاظا على صحة السجناء.

12. وجود برامج ترفيهية توعوية إرشادية وتحفيظ قرآن.

13. التهوية والنظافة والإضاءة وألوان جدران السجن، كلها جيدة (سجن النساء العام بمكة).

14. غرف عزل صحي طارئة موقتة لحين نقل السجينة للمستشفى (سجن النساء العام بمكة).

15. يوم أسبوعيا للسعوديات، وشهريا لغيرهن للاتصالات الخارجية (سجن النساء العام بمكة).

16. أنشطة رياضية هوائية مرة واحدة أسبوعيا (سجن النساء العام بمكة).

17. الطاقة الاستيعابية للسجن لا تفي بعدد السجناء والشروع ببناء سجن جديد أكثر اتساعا (سجن سكاكا).

18. وجود عيادة عامة وصيدلية وكادر صحي من مختلف التخصصات من قبل مركز قوى الأمن (سجن سكاكا).

19. زيارة أسبوعية لطبيب الصحة النفسية (سجن سكاكا).

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