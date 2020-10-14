شكرا لقرائتكم خبر 17 دورة تدريبية الكترونية بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر عقيل أن هذه البرامج التدريبية يقدمها مجموعة من الأكاديميين المتخصصين بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة عبر منظومة التعلم الالكتروني، مبينا أنها موجهة لجميع أفراد المجتمع ضمن الدور المنوط بالجامعة في خدمة المجتمع بكافة فئاته وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية في التنمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس باب التسجيل في 17 دورة تدريبية مجانية الكترونية تقدم خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر عقيل أن هذه البرامج التدريبية يقدمها مجموعة من الأكاديميين المتخصصين بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة عبر منظومة التعلم الالكتروني، مبينا أنها موجهة لجميع أفراد المجتمع ضمن الدور المنوط بالجامعة في خدمة المجتمع بكافة فئاته وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية في التنمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 دورة تدريبية الكترونية بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.