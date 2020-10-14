القبض على 3 وافدين سطوا على مطعم

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اعتداء 3 أشخاص على أحد المطاعم واستيلاؤهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم: 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، وضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، إضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 3 وافدين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع، اعتدوا عنوة على أحد المطاعم واستولوا على مبالغ مالية ومستندات في خزنته.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اعتداء 3 أشخاص على أحد المطاعم واستيلاؤهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم: 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، وضبطت بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، إضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر.

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