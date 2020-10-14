القيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى الجلاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده. وأعرب الملك في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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