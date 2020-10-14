قياس تجربة المستفيد من خدمات 3 جهات حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت ثلاث جهات حكومية تجاربها فيما يتعلق بالتخطيط لقياس تجربة المستفيد عن الخدمات التي يقدمونها، وذلك ضمن اللقاء الثالث لمبادرة «رواد الأداء»، والذي عقده أمس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

ويأتي تنظيم اللقاء استكمالا لجهود مركز «أداء» نحو تعزيز الدور الريادي لخلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط والأداء وإدارات تجربة المستفيد في الأجهزة العامة.

وتم خلال اللقاء تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات، واستعراض الجهود التي بذلتها الجهات الثلاث في تخطيط قياس تجربة المستفيد وتكامل الأدوات.

وأفاد مدير إدارة التمكين في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة عبدالعزيز العليان، بأنه تم بحث فرص التواصل بين الأجهزة العامة لخلق تفاهم مشترك حول ممارسات إدارة تجربة المستفيد، مع العمل على تحفيز الأجهزة العامة من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب المميزة في قياس تجربة المستفيد وبحث سبل التمكين.

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من جهتها ثمنت الجهات المشاركة التي يقدر عددها بنحو 34 جهة حكومية في اللقاء عقد مثل هذه اللقاءات، مؤكدة أن ذلك يمثل عنصرا يدفع بمزيد من الإثراء الذي يسهم في تحسين الخدمات في الجهات الخدمية والسعي لرضا المستفيدين، إضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتعرف على عملية إعداد رحلات المستفيد، والأدوات التي تستخدم لقياس تجربة المستفيد، ودورية القياس.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أطلق العام الماضي مبادرة رواد الأداء، وتم استعراض تجارب كل من وزارة المالية في منهجية قياس مؤشرات الأداء وآلية متابعتها ومراجعتها، وتجربة وزارة العدل في استخدام آليات وتقنيات إدارة الأداء في تحليل بيانات المؤشرات، إضافة إلى استعراض تجربة وزارة التجارة في مراجعة وتحسين الأداء، وتجربة هيئة السوق المالية في مراجعة الاستراتيجية.

محاور اللقاء:

تحديد نطاق وأدوات القياس

تحديد قنوات الخدمة ورسم رحلات المستفيدين

دورية القياس

الجهات المشاركة لعرض تجربتها