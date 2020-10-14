زراعة 6000 شتلة في طريق الهجرة السريع بالمدينة

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وتهدف مبادرة زراعة 6000 شتلة إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وتقليل العواصف الرملية على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، إضافة إلى حماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياة.وانطلقت أعمال المبادرة والزراعة بحضور عدد من المسؤولين في الجهات المشاركة والتي جرى زراعة مجموعة من الشتلات المتنوعة والتي تشمل «الطلح - الغاف الخليجي - السمر - السدر - السيال».
وجرى اختيار هذه الشتلات نظرا لدورها البيئي الهام، وتلائمها مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة، وانخفاض تكلفة صيانتها وتتحملها للحرارة، إضافة إلى ما تسهم به تلك الأشجار في خلق منظر جمالي كونها تعد أشجارا للظل.
يذكر أن أمانة المدينة المنورة اطلقت منتصف الشهر الماضي مبادرة لتشجير المدينة، وتهدف في مرحلتها الأولى لزراعة 500 ألف شجرة، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقتها الأمانة إيمانا منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها في تحسين المناخ والبيئة، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري للمنطقة.
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