شكرا لقرائتكم خبر ملتقى «نور الحياة» يناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع اليوم العالمي للبصر ويوم العصا البيضاء دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش ملتقى (نور الحياة) للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذي تنظمه عن بعد جمعية إبصار الخيرية بمشاركة 1500 من ذوي الإعاقة والمختصين والمهتمين بخدمات الإعاقة وإعادة التأهيل، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام.

وثمن بن رقوش خلال تدشين الملتقى مجهودات العاملين على تنظيم الملتقى وتسليطه الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل، مؤكدا تبني الوزارة الإشراف على هذه الجمعيات الرائدة من منطلق اهتمامها ونشاطها الريادي المتميز في مجالها.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة الدكتور هشام الحيدري على أهمية الجهود التي تقدمها الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بشكل عام، وجمعية إبصار الخيرية بشكل خاص التي تعد في حد ذاتها محطة مهمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.