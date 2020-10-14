ملتقى «نور الحياة» يناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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وثمن بن رقوش خلال تدشين الملتقى مجهودات العاملين على تنظيم الملتقى وتسليطه الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل، مؤكدا تبني الوزارة الإشراف على هذه الجمعيات الرائدة من منطلق اهتمامها ونشاطها الريادي المتميز في مجالها.من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة الدكتور هشام الحيدري على أهمية الجهود التي تقدمها الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بشكل عام، وجمعية إبصار الخيرية بشكل خاص التي تعد في حد ذاتها محطة مهمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
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