شكرا لقرائتكم خبر تطوير وسفلتة شوارع الأحياء السكنية المتضررة بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر ضمن برنامج صيانة الشوارع، تواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف أعمال تطوير وإعادة سفلتة عدد من الشوارع المتضررة داخل الأحياء السكنية بالمحافظة، وتخطيط الشوارع الرئيسية ودهان الأرصفة والمطبات، وذلك في إطار جهود البلدية ووفق خطة مرحلية تضمن تغطية جميع المواقع لاستكمال البنية التحتية.

وأكدت الأمانة حرصها على التحسين والتطوير لرفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، ومعالجة وإزالة كل أنواع التشوه في المحافظة، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة، وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضحت أن مبادرة تحسين المشهد الحضري أسفرت خلال صفر الحالي عن إصلاح 3475 م2 من حفر الشوارع، و1850 مترا طوليا للأرصفة المتهالكة، وتركيب 44 لوحة إرشادية وإعادة دهان وتخطيط 6896 م2 من الشوارع وخطوط المشاة، وصيانة 63 منهولا. داعية الجميع إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة المظاهر السلبية بجميع أشكالها للحفاظ على البيئة والممتلكات من خلال الإبلاغ عن أي مظاهر سلبية عبر مركز (940).

من مبادرة تحسين المشهد الحضري: