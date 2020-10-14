دعوة 400 مواطن لاستكمال بيانات المنح بالطائف

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وأهاب أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بكل المواطنين والمواطنات المعلنة أسماؤهم إلى سرعة استكمال بياناتهم على البوابة الالكترونية للأمانة، وطلب من الذين لم يسجلوا سجلاتهم المدنية، ولم يراجعوا الأمانة من قبل سرعة مراجعة «إدارة الأراضي والممتلكات - المنح»، مشيرا إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل عبر بوابة الأمانة الالكترونية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أمانة الطائف 400 مواطن ومواطنة من الحاصلين على منح الأراضي لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الالكترونية للأمانة.وأهاب أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بكل المواطنين والمواطنات المعلنة أسماؤهم إلى سرعة استكمال بياناتهم على البوابة الالكترونية للأمانة، وطلب من الذين لم يسجلوا سجلاتهم المدنية، ولم يراجعوا الأمانة من قبل سرعة مراجعة «إدارة الأراضي والممتلكات - المنح»، مشيرا إلى أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل عبر بوابة الأمانة الالكترونية.

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