، شاهد.. مركبة تستقر داخل منزل مواطن في الأفلاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - سكان الحي طالبوا بوضع حل لحوادث الطريق العام المتكررة

هرعت أسرة صباح اليوم على صوت انزلاق مركبة اختل توازنها لتستقر داخل منزلها بحي الفيصلية بالأفلاج دون حدوث أي إصابات، ولله الحمد.

وأدى اختلال توازن مركبة من نوع كامري يقودها شاب برفقة آخر إلى الارتطام بجدار مبنى أحد المنازل بحي الفيصلية في محافظة الأفلاج لتباشر دوريات المرور على الفور وعدد من الجهات ذات الاختصاص الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الأفلاج العام.

وفي هذا الشأن، طالب عدد من سكان الحي بوضع حل لتلك الحوادث المتكررة التي تهدد أرواح المواطنين، وخاصة من تقع منازلهم على الطريق العام الذي تكمن خطورته في عدم وجود خدمة للطريق العام عند مروره بالحي.

وأشاروا إلى أن ذلك الحادث لم يكن الأول الذي تستقر مركبات المسافرين في منازل أهالي الحي مخلفة خسائر للأهالي ومسببة هلعاً للأطفال والعوائل.