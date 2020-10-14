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ردَّت شركة المياه الوطنية على خبر أوردته "الخليج 365" بعنوان (انفجار ماسورة مياه يعيق حركة الأهالي ويسبب الهدر والأمراض بـ"شرائع المجاهدين")، وأكدت أن الشركة أرسلت طواقمها لإصلاحه.
وقالت الشركة: "نود في البداية أن نشكر لصحيفة الخليج 365 الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين".
وأضافت: "حول ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (انفجار ماسورة مياه يعيق حركة المرور في شرائع المجاهدين بمكة)، نود أن نوضح أنه عند الساعة الثامنة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 صفر 1442هـ رصدت الفرق الميدانية وجود تسرب مياه ناتج من كسر بإحدى التوصيلات المنزلية بالمنطقة المشار إليها، وتم توجيه فرق الصيانة فورًا، وإصلاح الخلل في حينه دون حدوث أي أضرار او انقطاعات".
وتابعت: "تهيب الشركة بعملائها كافة للتواصل معها على الرقم الموحد 920001744، أو من خلال الفرع الإلكتروني ebranch.nwc.com.sa في حال وجود أي شكوى أو استفسار".
وأكدت شركة المياه الوطنية ترحيبها بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 08:28 PM
تفاعلاً مع "الخليج 365""المياه الوطنية" تؤكد إصلاح خلل انفجار ماسورة مياه في "شرائع المجاهدين"
ردَّت شركة المياه الوطنية على خبر أوردته "الخليج 365" بعنوان (انفجار ماسورة مياه يعيق حركة الأهالي ويسبب الهدر والأمراض بـ"شرائع المجاهدين")، وأكدت أن الشركة أرسلت طواقمها لإصلاحه.
وقالت الشركة: "نود في البداية أن نشكر لصحيفة الخليج 365 الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين".
وأضافت: "حول ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (انفجار ماسورة مياه يعيق حركة المرور في شرائع المجاهدين بمكة)، نود أن نوضح أنه عند الساعة الثامنة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 صفر 1442هـ رصدت الفرق الميدانية وجود تسرب مياه ناتج من كسر بإحدى التوصيلات المنزلية بالمنطقة المشار إليها، وتم توجيه فرق الصيانة فورًا، وإصلاح الخلل في حينه دون حدوث أي أضرار او انقطاعات".
وتابعت: "تهيب الشركة بعملائها كافة للتواصل معها على الرقم الموحد 920001744، أو من خلال الفرع الإلكتروني ebranch.nwc.com.sa في حال وجود أي شكوى أو استفسار".
وأكدت شركة المياه الوطنية ترحيبها بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.
، "المياه الوطنية" تؤكد إصلاح خلل انفجار ماسورة مياه في "شرائع المجاهدين" ،
المصدر : الخليج 365
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