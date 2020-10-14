شكرا لمتابعة خبر عن بن مساعد يجلد أردوغان: «مقاطعة منتجات تركيا أقل رد على سياساتها» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على أن مقاطعة المملكة للمنتجات التركية هي بمثابة رد فعل طبيعي على سياسات الرئيس التركي.

وأوضح "بن مساعد" أن الشعب السعودي تحرك في حملة مقاطعة منتجات تركيا بفطرته.

وغرد عبر "تويتر" قائلًا: "أقل رد على سياسات اردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية الى أن يكف عن أفعاله .. هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وبحب معهود لوطنهم ومشهود أثبتته المواقف وتثبته".