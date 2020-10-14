شكرا لمتابعة خبر عن العلامات الأمنية في فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من البوليمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي، علامات الأمان في فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من البوليمر.

وأشارت المؤسسة إن من بين هذه العلامات الحبر المتغير بصريًا وهي عبارة عن شكل زخرفي بداخله الرقم 5 وهو يظهر بلونين مختلفين عند تحريك الورقة بشكل أفقي حيث يتغير اللون من البنفسجي إلى الأخضر.

وأكدت النقد أن علامات الأمان " خيط الأمان، الطباعة البارزة، النافذة الشفافة، الأشكال الفوسفورية، الحبر المتغير بصريًا، والعلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.