شكرا لمتابعة خبر عن تنويه من "الجوازات" بشأن الرحلات الدولية وحالات إلغاء السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نبهت المديرية العامة للجوازات، إلى ضرورة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها والتي يشترط بعضها عددًا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي نبهت المديرية العامة للجوازات، إلى ضرورة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها والتي يشترط بعضها عددًا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وأكدت "الجوازات" ، أنه يجب التقيد بالاشتراطات حتى لا يتعرض المسافر لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول، منوهة إلى أن الشروط والإجراءات تخضع إلى التحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

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