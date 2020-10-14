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شاب يبتز فتاة بصور لها ولوالدتها

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعرّضت فتاة، إلى عملية ابتزاز من قبل شاب يُدعى "حسين"؛ إذ هددها بنشر صورها الخاصة وصور والدتها ما لم تُرسل لها صور فاضحة.

ودشّن مغردون وسم "المبتز حسين"، نشروا فيه بعض الرسائل التي بعثها الشاب إلى الفتاة، إذ كانت تتطلب منها أن يحذف صورها وهو يرفض ويطلب منها المزيد من الصور.

وذكر المغردون أن الفتاة مُقيمة في المملكة وكانت تربطها علاقة بالشاب الذي يبتزها حاليًا، مطالبين بمعاقبته.

وكشف بعض المغردين، أن القصة غير حقيقية، وهدفها تشويه المجتمع، وأن المحادثات المنشورة مذيفة.

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