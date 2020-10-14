شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "بومبيو" يُعلن عن افتتاح سفارة أمريكية جديدة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن افتتاح سفارة أمريكية جديدة في الرياض وقنصلية جديدة في جدة و قنصلية بالظهران. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن افتتاح سفارة أمريكية جديدة في الرياض وقنصلية جديدة في جدة و قنصلية بالظهران. صرّح بذلك على هامش انطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء. من جانبه، كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدًا كبيرًا للمنطقة.

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