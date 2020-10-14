شكرا لمتابعة خبر عن مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد سداد الفاتورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة تنظيم الكهرباء، أن مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد سداد الفاتورة هي ساعتين.
وأشارت في وقت سابق، إلى أنه "لمقدّم الخدمة الكهربائية الحق في فصل الخدمة بسبب عدم سداد الفاتورة؛ وذلك بعد إنذار المستهلك قبل الفصل بـ (٣٠) يوماً، عند بلوغ الرصيد غير المسدد (١٠٠٠) ريال أو عدم السداد لثلاثة أشهر متتالية".
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