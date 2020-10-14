محمد بن مسعود - الدمام - استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وتقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ حيث سيعود المنتخب للتحضير في أعقاب التوقف طويل المدى بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية. وسيستضيف الأخضر نظيره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 06:44 PM استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 Advertisements الأخضر السعودي يعود بعد توقف طويل.. جامايكا المحطة الأولى في مرحلة الإعداد الأخضر السعودي يعود بعد توقف طويل.. جامايكا المحطة الأولى في مرحلة الإعداد يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وتقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ حيث سيعود المنتخب للتحضير في أعقاب التوقف طويل المدى بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية. وسيستضيف الأخضر نظيره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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