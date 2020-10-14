- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وتقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ حيث سيعود المنتخب للتحضير في أعقاب التوقف طويل المدى بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية.
وسيستضيف الأخضر نظيره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 06:44 PM
استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023
يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وتقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ حيث سيعود المنتخب للتحضير في أعقاب التوقف طويل المدى بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية.
وسيستضيف الأخضر نظيره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
، الأخضر السعودي يعود بعد توقف طويل.. جامايكا المحطة الأولى في مرحلة الإعداد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر السعودي يعود بعد توقف طويل.. جامايكا المحطة الأولى في مرحلة الإعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.