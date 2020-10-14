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أعلنت شركة ألفابت الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستزيل مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات خاطئة عن لقاحات "كوفيد 19" من على "يوتيوب"؛ لتوسيع قواعدها الحالية ضد الأكاذيب ونظريات المؤامرة حول الوباء.
وبيّنت "يوتيوب" أنها ستحظر من الآن أي محتوى به ادعاءات حول لقاحات "كوفيد 19"، تتعارض مع إجماع السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن الإجراء سيشمل إزالة الادعاءات بأن اللقاح سيقتل الناس أو يسبب العقم، أو أن الرقائق الدقيقة ستُزرع في الأشخاص الذين يتلقون اللقاح.
من ناحيته ذكر متحدث باسم "يوتيوب"، أن المناقشات العامة في مقاطع الفيديو حول مخاوف واسعة بشأن اللقاح ستبقى على المنصة.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 06:46 PM
تشمل الادعاءات بأن الأمصال قد تسبب القتل أو العقم
أعلنت شركة ألفابت الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستزيل مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات خاطئة عن لقاحات "كوفيد 19" من على "يوتيوب"؛ لتوسيع قواعدها الحالية ضد الأكاذيب ونظريات المؤامرة حول الوباء.
وبيّنت "يوتيوب" أنها ستحظر من الآن أي محتوى به ادعاءات حول لقاحات "كوفيد 19"، تتعارض مع إجماع السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن الإجراء سيشمل إزالة الادعاءات بأن اللقاح سيقتل الناس أو يسبب العقم، أو أن الرقائق الدقيقة ستُزرع في الأشخاص الذين يتلقون اللقاح.
من ناحيته ذكر متحدث باسم "يوتيوب"، أن المناقشات العامة في مقاطع الفيديو حول مخاوف واسعة بشأن اللقاح ستبقى على المنصة.
، "يوتيوب" يزيل مقاطع الفيديو المتضمنة معلومات خاطئة عن لقاحات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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