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كثفت الفرق الرقابية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم؛ للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الجوف عمر الحموان: الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت أكثر من 2350 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، أسفرت عن مخالفة 65 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإنذار 55 منشأة أخرى، وإتلاف ومصادرة 1180 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 06:05 PM
أسفرت عن تغريم 65 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
كثفت الفرق الرقابية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم؛ للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الجوف عمر الحموان: الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت أكثر من 2350 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، أسفرت عن مخالفة 65 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإنذار 55 منشأة أخرى، وإتلاف ومصادرة 1180 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة.
، خلال أسبوع.. أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 2350 جولة ،
المصدر : الخليج 365
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