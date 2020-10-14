محمد بن مسعود - الدمام - 4 وفيات في فلسطين ترفع النسبة إلى 0.8% سجل العراق 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 413215 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10021, فيما سجّلت 3188 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 347396 حالة. من جهة أخرى سجلت فلسطين 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بـ"كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-14 سجل العراق 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 413215 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10021, فيما سجّلت 3188 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 347396 حالة. من جهة أخرى سجلت فلسطين 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية. Advertisements وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. 14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 06:10 PM 4 وفيات في فلسطين ترفع النسبة إلى 0.8% 4 وفيات في فلسطين ترفع النسبة إلى 0.8% سجل العراق 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 413215 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10021, فيما سجّلت 3188 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 347396 حالة. من جهة أخرى سجلت فلسطين 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. ، العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 3857 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.