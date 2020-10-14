شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: المملكة تسعى لتعيش شعوب العالم بأمن واستقرار والان نبدء بالتفاصيل
وقال في تصريح صحفي عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى القيم الدينية، الذي ينظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الشركاء الدوليين على هامش استضافة المملكة لقمة العشرين :" في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظهما الله - قفزة المملكة قفزات جبارة تميزت بأنها محكمة الانطلاق أتت ثمارا طيبة للعالم أجمع"، مشيرا إلى أن المشاركين في الجلسة الافتتاحية تناولوا في كلماتهم رسائل مهمة في نبذ العنصرية والتطرف والتأكيد على أهمية الحوار ونشر التسامح والتعايش السلمي ، للوصول بالمنتدى إلى توصيات تسهم في نشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والتطرف الذي تنشده المجتمعات البشرية.
وشدد على أن المملكة تحمل راية نشر الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والكراهية بين جميع البشر، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به قيادة المملكة في نشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش ونبذ كل أشكال العنصرية والانحراف الديني الذي يهدد العالم، وبذل الجهود للنهضة بالاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة جائحة كوفيد-19 خدمة للبشرية كافة .
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