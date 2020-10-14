شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لسيدة مسنة تعيش في البر والان نبدء بالتفاصيل
وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع لمسنة قال معلقا عليه "هذه الحالة من أهالي محافظة العقيق وتعيش فالبر في هذا الشبك نرجوا من الله ومن يرى هذا المقطع ان يساهم في نشره ليصل لأهل الاختصاص.
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