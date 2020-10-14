شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لسيدة مسنة تعيش في البر والان نبدء بالتفاصيل

وجه سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود -استجابة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسنّة تعيش في البر وتسكن في "شبك"- بدراسة حالتها والعرض على سموّه بشأن تأمين مسكن لها وبشكل عاجل .

وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع لمسنة قال معلقا عليه "هذه الحالة من أهالي محافظة العقيق وتعيش فالبر في هذا الشبك نرجوا من الله ومن يرى هذا المقطع ان يساهم في نشره ليصل لأهل الاختصاص.