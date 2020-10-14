الارشيف / اخبار السعوديه

أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لسيدة مسنة تعيش في البر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لسيدة مسنة تعيش في البر والان نبدء بالتفاصيل

وجه سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود -استجابة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسنّة تعيش في البر وتسكن في "شبك"- بدراسة حالتها والعرض على سموّه بشأن تأمين مسكن لها وبشكل عاجل .

وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع لمسنة قال معلقا عليه "هذه الحالة من أهالي محافظة العقيق وتعيش فالبر في هذا الشبك نرجوا من الله ومن يرى هذا المقطع ان يساهم في نشره ليصل لأهل الاختصاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لسيدة مسنة تعيش في البر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا