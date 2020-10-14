شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 3475 متراً من حفر شوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف أعمال تطوير وإعادة سفلتة عدد من الشوارع المتضررة داخل الأحياء السكنية بالمحافظة، وتخطيط الشوارع الرئيسية ودهان الأرصفة والمطبات، وذلك في إطار جهود البلدية للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر ضمن برنامج صيانة الشوارع، وذلك وفق خطة مرحلية تضمن تغطية جميع المواقع لاستكمال البنية التحتية.

وأكدت الأمانة حرصها على التحسين والتطوير لرفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، ومعالجة وإزالة كافة أنواع التشوه في المحافظة، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضحت أن مبادرة تحسين المشهد الحضري أسفرت خلال شهر صفر الحالي عن إصلاح 3475 متراً مربعاً من حفر الشوارع، وإصلاح 1850 متراً طولياً للأرصفة المتهالكة، وتركيب 44 لوحة إرشادية واعادة دهان وتخطيط 6896 متراً مربعاً من الشوارع وخطوط المشاة وصيانة 63 منهول، داعية الجميع إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة المظاهر السلبية بجميع أشكالها للحفاظ على البيئة والممتلكات من خلال الإبلاغ عن أي مظاهر سلبية عبر مركز (940).