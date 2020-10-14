النظام الغذائي للقلب ما هو وما سلبياته؟

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن مع تعزيز صحة القلب، فربما تكون قد صادفت نظامًا غذائيًا يُطلق عليه اسم النظام الغذائي للقلب ويستند على القيام بعدة خطوات في 3 أيام تمكنك من خسارة عدة كيلوغرامات، ومن جهة أخرى فقد تعرض لانتقادات شديدة.

يُعرف أيضًا النظام الغذائي للقلب بحمية برمنغهام الغذائي نسبةً لجامعة ألاباما-برمنغهام، ويدعي المؤيدون أنه يمكن أن يساعدك على خسارة ما يصل إلى 4.5 كجم في 3 أيام فقط.

وتتضمن الحمية قواعد صارمة بشأن الأطعمة التي يجب أن تتناولها لمدة 3 أيام متتالية خلال الأسبوع، على أن تعيد الدورة حسب الضرورة حتى تصل إلى الوزن المستهدف.

قواعد النظام الغذائي للقلب

1- تتضمن الحمية تناول وجبات تستند على البروتينات وألا تتعدى 800 إلى 1000 سعر حراري في اليوم.

2- لا يحدد النظام الغذائي أي إرشادات لتغيير نمط الحياة، مثل النشاط البدني أو تناول كمية محددة من الماء.

3- تتكون الوجبات عمومًا من مصدر بروتين مقترن بالفواكه أو الخضار أو الخبز المحمص أو البسكويت المملح.

4- الملح والفلفل هي التوابل الوحيدة المسموح بها.

5- لا يسمح بأي مكونات أو بدائل أخرى.

6- الأطعمة التي يمكنك تناولها في حمية القلب لمدة 3 أيام هي:

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الفاكهة: الجريب فروت والموز والبطيخ والتفاح.

الخضار: اللفت، الفاصوليا، الجزر، القرنبيط، البنجر، البروكلي.

منتجات الألبان: آيس كريم الفانيليا والجبن القريش وجبن الشيدر.

البروتينات: التونة والبيض والدجاج منزوع الجلد وزبدة الفول السوداني والقطع الخالية من الدهون من لحم البقر.

المشروبات: القهوة السوداء والشاي والمياه والصودا الدايت

يمكنك تناول الخبز المحمص أيضًا، وما عدا هذه القائمة ممنوع.

هل تساعد هذه الحمية في إنقاص الوزن؟

نظرًا لأن النظام الغذائي مقيد للغاية ويحد من كمية الطعام التي يمكنك تناولها ومنخفض جدًا في السعرات الحرارية فقد يساعد في فقدان الوزن على المدى القصير.

الآثار الجانبية لـ النظام الغذائي للقلب

ومع ذلك، فإن تقليل السعرات الحرارية كثيرًا قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل الجوع والغثيان والصداع والإرهاق، علاوة على ذلك فيتم تطبيق هذا النظام 3 أيام فقط وتأكل نظامًا غذائيًا طبيعيًا خلال الأيام الأربعة الأخرى، مما يعني أن وزنك قد يتقلب بشكل كبير.

وعلى هذا النحو، قد يكون النظام الغذائي غير مستدام على المدى الطويل ويؤدي إلى استعادة الوزن بمجرد استئناف النظام الغذائي العادي، هذا لأنه فشل في تعزيز تغييرات نمط الحياة طويلة المدى أو عادات الأكل الصحية.

ويُقال إن هذا النظام مفيدًا للقلب لأنه يحد من معظم الأطعمة المصنعة والسكر وكمية الصوديوم، ومن جهة أخرى فقد أشار موقع Health Line الطبي إلى أن هذه الحمية لها العديد من الجوانب السلبية والآثار الجانبية المحتملة، وواحدة من أكثر عيوبها هو وجود أدلة قليلة جدًا تدعمها، بل على النقيض، تشير الدراسات إلى أن فقدان هذا الوزن في وقت قصير مضر للجسم.

وتابع: يمكن تصنيف خطة الأكل هذه على أنها نظام غذائي قاسٍ لا يعتمد على علم سليم، وقد تتعرض فيه لنقص الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم إذا كررت دورته، وهو ما يعرضك للإعياء ونقص المناعة.

واختتم قائلًا: حمية القلب لمدة 3 أيام موجهة للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة سهلة لفقدان الوزن، ومع ذلك فهي خطة غير مدعومة بالأدلة العلمية وترتبط أيضًا بعدد كبير من الآثار الجانبية المحتملة، وبدلًا من ذلك، يعد النظام الغذائي الشامل الغني بالمكونات المغذية خيارًا أفضل لتحسين صحة القلب وإدارة الوزن، وللحصول على أفضل النتائج تأكد من إقران نظامك الغذائي بنمط حياة صحي ونشاط بدني منتظم.



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