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WhatsApp يطور ميزة دعم جديدة داخل التطبيق
لتسهيل تقديم شكاوى المستخدمين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
يعمل المسؤولون على WhatsApp على تطوير ميزة جديدة تتضمن تقديم الدعم للمستخدمين بشكل أسرع من المعتاد بحسب تقرير لموقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تطورات وتحديثات تطبيق المراسلة الفورية.
وقال التقرير إن مطوري واتساب قدموا تحديثًا يتضمن إمكانية معاينة ميزة الدعم الجديدة داخل التطبيق، وفي حين أنها لا تزال قيد التطوير إلا أن مستخدمي الإصدارات التجريبية (بيتا) سيتمكنون من معاينتها قبل إصدارها رسميًا.
وفي حين أنه يمكن للمستخدمين حاليًا طلب الدعم من فريق واتساب عبر إرسال بريد إليهم على [email protected] إلا أنها عملية بطيئة ومملة واشتكى العديد من المستخدمين أنهم يتلقون ردودًا تلقائية فقط بدلًا من التفاعل معهم بشكل جدي وحل مشكلتهم.
ولهذا السبب، يعمل المطورون حاليًا على إيجاد بديل داخل التطبيق من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الدعم الفني مباشرة.
كيف تعمل الميزة الجديدة على WhatsApp؟
1- تُظهر لقطة الشاشة إمكانية مراسلة المستخدم للتواصل مع الدعم الفني مع ملء البيانات عن الجهاز والتفاصيل الفنية مثل طراز جهازك والإعدادات والسجلات.
2- بمجرد تلقي استفسارك، سيرد فريق دعم واتساب مباشرة في المحادثة نفسها.
3- سيتلقى المستخدم الرسالة في قسم WhatsApp Support عند الإجابة عليه.
4- عند انتهاء المحادثة سيتم وضع علامة مميزة تلقائيًا تدل على أن الدردشة مغلقة.
تحديثات أخرى
ويُذكر أن WhatsApp قدم مؤخرًا تحديثات أخرى مثل كتم المحادثات للأبد على إصدار سطح المكتب، بالإضافة إلى رموز مرفقات جديدة واختصار كتالوج يدمج بين زري اتصال المكالمات والفيديو على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، كما يعمل على تطوير ميزة الوسائط المنتهية الصلاحية، وتنظيم مساحات التخزين.
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