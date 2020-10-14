جامعة الملك خالد تفتح باب التسجيل في 17 دورة مجانية

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - واس

فتحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم، باب التسجيل في 17 دورة تدريبية مجانية إلكترونية تقدم خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الملك خالد الدكتور عمر علوان عقيل، أن هذه البرامج التدريبية يقدمها مجموعة من الأكاديميين المتخصصين بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة عبر منظومة التعلم الإلكتروني، مبينا، انها موجهة لجميع أفراد المجتمع ضمن الدور المنوط بالجامعة في خدمة المجتمع بكافة فئاته وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية في التنمية.

وأشار عقيل إلى أن الدورات ستتناول العديد من المجالات العلمية والعملية كالسحابة الإبداعية في طرق التدريس، وإدارة الأزمات وترتيب الأولويات في الأسرة، وإدارة الوقت، وإدارة الجودة الشاملة، والريادة والتسويق الإلكتروني، وهندسة اللقاء، واستراتيجيات التاءات الخمسة لتحسين بيئة العمل، وإعداد السيرة الذاتية، وتحديد المسار الوظيفي، ومهارات القيادة، وقيادة التغيير، والتخطيط الاستراتيجي، ومقدمة في البرمجة باستخدام برنامج الماتلاب، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى بعض الدورات التخصصية في الهندسة.

وأبان أنه يمكن التسجيل عبر زيارة موقع العمادة

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