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طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".
ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر الجاري.
وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، على مساعدة الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.
وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغم بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكي وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.
وكانت "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".جوجل
"جوجل" تطرح تقنيات البحث المدعومة بـ"الذكاء الصناعي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-14
طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".
ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر الجاري.
وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، على مساعدة الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.
وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغم بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكي وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.
وكانت "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:22 PM
تساعد على فهم العالم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق
طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".
ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر الجاري.
وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، على مساعدة الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.
وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغم بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكي وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.
وكانت "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".
، "جوجل" تطرح تقنيات البحث المدعومة بـ"الذكاء الصناعي" ،
المصدر : الخليج 365
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