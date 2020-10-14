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صادق رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف، اليوم (الأربعاء)، على تعيين الشعبوي صدر جباروف رئيساً للوزراء، في وقت تسعى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لإنهاء أزمة سياسية اندلعت قبل عشرة أيام، في أعقاب انتخابات أبطلت نتائجها.
وطرح "جينيبكوف" الذي يواجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ ثلاث سنوات، تعيين "جباروف" أمام البرلمان، لتهدئة الاحتجاجات الشعبية، وفقاً لـ"فرانس 24".
و"جباروف" الذي أخرجه أنصاره من السجن في خضم الفوضى الأسبوع الماضي، قام بعدة محاولات فاشلة لتولي المنصب منذ اندلاع أعمال العنف على خلفية الانتخابات التشريعية، لكن حضر اليوم أكثر من 80 نائبًا من بين 120، جلسة استثنائية للبرلمان صوت خلالها بالموافقة على تعيين "جباروف" في المنصب مع حكومته المقترحة.
ووقع "جينيبكوف" على مرسوم يؤكد تعيين "جباروف" رئيسًا للوزراء إلى جانب حكومته.
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 05:36 PM
80 نائباً صوتوا بالموافقة على تولي "جباروف" المنصب
صادق رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف، اليوم (الأربعاء)، على تعيين الشعبوي صدر جباروف رئيساً للوزراء، في وقت تسعى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لإنهاء أزمة سياسية اندلعت قبل عشرة أيام، في أعقاب انتخابات أبطلت نتائجها.
وطرح "جينيبكوف" الذي يواجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ ثلاث سنوات، تعيين "جباروف" أمام البرلمان، لتهدئة الاحتجاجات الشعبية، وفقاً لـ"فرانس 24".
و"جباروف" الذي أخرجه أنصاره من السجن في خضم الفوضى الأسبوع الماضي، قام بعدة محاولات فاشلة لتولي المنصب منذ اندلاع أعمال العنف على خلفية الانتخابات التشريعية، لكن حضر اليوم أكثر من 80 نائبًا من بين 120، جلسة استثنائية للبرلمان صوت خلالها بالموافقة على تعيين "جباروف" في المنصب مع حكومته المقترحة.
ووقع "جينيبكوف" على مرسوم يؤكد تعيين "جباروف" رئيسًا للوزراء إلى جانب حكومته.
، لتهدئة الاحتجاجات.. الرئيس القرغيزي يصادق على تعيين مرشح المعارضة رئيساً للحكومة ،
المصدر : الخليج 365
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