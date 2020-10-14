، بعد توحش "كورونا".. "جونسون" لا يستبعد الإغلاق العام لبريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعوات لعزل البلاد لمدة أسبوعين

رغم مقاومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إغلاقًا قصيرًا على جميع أنحاء إنجلترا، إلا أنه ذكر اليوم (الأربعاء)، أنه لا يستبعد أي شيء في مواجهة الدعوات لإغلاق البلاد لمدة أسبوعين من أجل إنقاذ الأرواح من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار "جونسون" في البرلمان إلى أنه سيلتزم بهذا النهج المحلي، رداً على مطالبة زعيم المعارضة كير ستارمر بإغلاق وطني مؤقت، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن بيت القصيد هو اغتنام هذه اللحظة الآن لتجنب بؤس إغلاق وطني آخر.

ويدافع رئيس الوزراء البريطاني عن خطته لمكافحة فيروس كورونا ويرفض الإغلاق الوطني، فيما يرى منتقدو الحكومة أن الإغلاق القصير والحاد على مستوى البلاد قد يكون أكثر فعالية من الإجراءات المحلية، وسيوزع العبء الاقتصادي بشكل أكثر عدالة.

ومع ارتفاع الحالات بسرعة اختارت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع نظامًا من ثلاثة مستويات من الإجراءات المحلية، وأصبحت منطقة ليفربول هي الجزء الأول من البلاد في أعلى فئة؛ مما يتطلب إغلاق مراكز الترفيه والصالات الرياضية وغيرها من الشركات، ربما لعدة أشهر.