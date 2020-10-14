شكرا لمتابعة خبر عن "تقييم الحوادث": مليشيا الحوثي تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث فى اليمن أن مليشيا الحوثي تستخدم قوارب الصيد لجمع معلومات استخباراتية.

وأضاف الفريق المشترك لتقييم الحوادث فى اليمن خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الإخبارية أنه تم تفتيش القارب باستجواب طاقمه واتضح من خلال التحقيقات أن القارب يستخدم في جمع معلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل أفريقية إلى السواحل اليمنية.

وأشار إلى أنه بذلك خرج القارب عن وظيفته الحالية استنادا للمادة 137 من دليل " سان ريمو " بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ " يونيو 1994م ".

وأوضح أن قائد القارب هو أحد كبار مهربي الأسلحة من السواحل الأفريقية إلى السواحل اليمنية لتعزيز مليشيا الحوثي المسلحة واعترف من خلال التحقيقات أنه يقوم بجمع المعلومات عن سفن التحالف ومواقعها، ويقوم باتخاذ نشاط صيد الأسماك كغطاء.