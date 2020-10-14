شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: لا يُشترط فحص PCR عند السفر للولايات المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت شركة الخطوط السعودية أنه لا يشترط فحص PCR عند السفر للولايات المتحدة. أكدت شركة الخطوط السعودية أنه لا يشترط فحص PCR عند السفر للولايات المتحدة. ونوهت الشركة بأنه فحص PCR يكون قبل 72 ساعة من الرحلة، ويتم احتسابها من وقت أخذ العينة. ودعت الشركة الراغبين في السفر إلى الإطلاع على إرشادات واشتراطات السفر من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــــــا.

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