شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الخارجية: البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدًا كبيرًا للمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدًا كبيرًا للمنطقة.

صرّح بذلك على هامش انطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، إذ أشار إلى أن المملكة "ستواصل التصدي لزعزعة إيران لاستقرار المنطقة".

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وأفاد بأن "الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي يستعرض اليوم الشراكة بين البلدين"، مضيفًا أنه يناقش محاربة التطرف والإرهاب.

وأضاف: "تعزيز التعاون العسكري والأمني على أجندة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا"، متابعًا أنه سيركز على الاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة.

وتابع: "نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن وبحث تعزيز استقرار المنطقة".