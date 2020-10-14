شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة. وتشهد المملكة سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية.

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