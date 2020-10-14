شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توضح طريقة تسجيل أبناء الفئات غير النظامية في المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم طريقة تسجيل أبناء الفئات غير النظامية في مدارس التعليم العام.

وذكرت أن تسجيل أبناء فئات البلوش والتركستان يتطلب إحضار إقامة سارية المفعول، بينما يتطلب التسجيل لأبناء فئة القبائل النازحة إحضار بطاقة سارية المفعول.

وأضافت أن تسجيل أبناء فئة قبائل جازان ونجران والربع الخالي يتطلب إحضار الوثائق والمشاهد والتصاريح التي يحملونها مصدقةً من قبل إمارة المنطقة، بينما يتطلب التسجيل لفئة البرماويين أن يتم قبولهم بموجب الإقامات التي يحملونها لو كانت منتهية، على أن يتم الانتهاء من وضعهم.

وتُسلَّم استمارة إلحاق لمن ليس لهم وثائق نظامية بالتعليم خاصة بالطالب، لولي الأمر بعد تعبئة الجزء الخاص ببيانات الطالب من قبل قائد المدرسة وتوقع وتختم، ويراجع ولي الأمر الجوازات بالاستمارة، وبعد استكمالها من الجوازات تحفظ بملف الطالب.